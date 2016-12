Ronaldo bacia la neofidanzata Georgina

"Chi", la coppia sorpresa in un ristorante di Madrid

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Sul numero di "Chi" in edicola domani, le immagini esclusive del bacio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la nuova fidanzata del fuoriclasse portoghese, sorpresi in un ristorante di Madrid. Qualche settimana fa, lo stesso settimanale aveva pubblicato le immagini della coppia in incognito a Parigi, con Ronaldo che indossava una parrucca, un paio di occhiali da sole e un cappuccio.