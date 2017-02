Rosella Sensi: "I tifosi della Roma meritano il nuovo stadio"

© foto di Alberto Fornasari

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha parlato del nuovo stadio giallorosso attraverso la sua pagina Facebook: "Quello che sto leggendo sullo stadio mi riporta al presidente Viola e poi al mio grande papà. È vero, facciamo parte della storia ma abbiamo lavorato affinché questa nostra amata Roma, come tutte le squadre europee e non solo, avesse il Suo stadio. Non so chi abbia ragione ma so che i tifosi abbiano diritto di sapere che la AS Roma abbia il Suo stadio. Lo dico, mi scusi Riccardo, perché lo voleva il presidente Dino Viola, lo voleva fortemente Franco Sensi e lo volevo anche io da Presidente. Ora pensiamo al campionato e sempre Forza Roma!".