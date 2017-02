Rosy Bindi: "A oggi non è in calendario antimafia l'audizione dei vertici Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da tuttojuve.com, il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi ha escluso, almeno per il momento, che la dirigenza della Juventus possa essere sentita in ordine al caso dei rapporti con alcune frange della tifoseria organizzata: "A oggi non c'è in calendario un'audizione dei vertici della Juventus, ma in futuro si potrebbe prevedere anche di farlo".