Rummenigge, Bayern due mesi senza Neuer

Frattura al piede, il portiere forse torna per la Confederations

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Neuer è alle prese con un serio infortunio e resterà fuori per otto settimane". Lo ha anticipato il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, secondo quanto riporta l'agenzia Ap in attesa dei referti medici, all'indomani della frattura al piede sinistro rimediata dal 31enne portiere tedesco nei supplementari della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il numero 1 della Nazionale, che era già stato operato allo stesso piede appena tre settimane fa dopo un incidente in allenamento, salterà quindi le ultime cinque gare di Bundesliga e la semifinale di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Dovrebbe invece recuperare in tempo per la Confederations Cup con la Nazionale: primo impegno il 19 giugno a Sochi, in Russia, contro l'Australia.