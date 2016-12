Salernitana, Bollini: "Sono preoccupato, ci compromettiamo la vita"

Avellino-Salernitana 3-2

Alberto Bollini, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Lo spiraglio di positività ci deve essere perchè è la forza del lavoro e del gruppo. E' chiaro che sono preoccupato perchè ci compromettiamo la vita. Ci siamo compromessi la vita con l'espulsione. Da quando sono qua non siamo stati molto fortunati con gli episodi, oggi c'era un calcio di rigore che poteva cambiare gli equilibri. Ci sono stati errori di concentrazione, non è la prima volta che succede. Lavoriamo molto sulle palle inattive, non è la prima volta anche nel periodo prima che arrivassi io. Sul 2-1 non ci è stato assegnato un calcio di rigore, cosi cambiano le partite".