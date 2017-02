Samp, l'ex Sakic su Djuricic: "Trequartista puro e talento vero"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Vice di Sinisa Mihajlovic con la Nazionale serba, ex ct dell'Under 17, Nenad Sakic ha parlato a SampdoriaNews.net di Filip Djuricic. "Quando è entrato col Milan ha cambiato la partita. Ha giocato davvero bene, per me è un trequartista puro, centrale, può anche ricoprire il ruolo di esterno, ma il ruolo naturale è il classico fantasista, è un talento naturale, dotato di classe fine e capacità di verticalizzare il gioco trovando l'imbucata negli spazi che consente agli attaccanti di ritrovarsi a tu per tu con il portiere. A San Siro ha recuperato molti palloni, ha subito diversi falli riuscendo a far ammonire gli avversari e a far salire il baricentro della squadra. Può e deve ancora migliorare come ogni professionista deve sempre porsi come obiettivo, ma mi è piaciuto davvero molto”.