Sampdoria, Barreto continua a lavorare a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga con il Bologna. In questo giovedì con il sole a fare capolino tra le nuvole Marco Giampaolo e staff hanno messo in pratica due allenamenti dividendo la Sampdoria per reparti: mattinata per i difensori (con i quali ha svolto un primo test Jacopo Sala), pomeriggio per i centrocampisti e gli attaccanti. Quattro gli aggregati dalla Primavera: Ibourahima Balde, Giacomo Ferrazzo, Andrea Tessiore e Michal Tomic. Fisioterapia e lavoro specifico di recupero per Edgar Barreto e Wladimiro Falcone (anche sul campo per quest’ultimo, in compagnia del preparatore Andrea Sardini).