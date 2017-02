Sampdoria, indisponibili Falcone e Jacopo Sala

Fonte: sampdoria.it

La Sampdoria mette a punto gli ultimi dettagli. Sul sintetico del “Garrone” di Bogliasco i blucerchiati si sono disimpegnati in un allenamento finalizzato alla preparazione della gara di domenica in casa del Milan. Due gli indisponibili: Wladimiro Falcone (terapie, potenziamento e per la prima volta lavoro aerobico sul campo) e Jacopo Sala (alle prese tra campo e palestra con il proprio programma di recupero agonistico).