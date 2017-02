Sampdoria, Quagliarella: "Vogliamo migliorare in trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato così prima della gara contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "L'obiettivo è quello di migliorare in trasferta, perché abbiamo un andamento completamente diverso rispetto a quello in casa. E soprattutto oggi dobbiamo dare continuità all'impresa di una settimana fa contro la Roma. Il Milan è una squadra organizzata e per noi si tratta di un test importante ed impegnativo".