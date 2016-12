Sampdoria, ripresa la preparazione senza i sudamericani: terapie per Viviano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Passate le festività natalizie, la Sampdoria si è rimessa al lavoro. Dopo un pranzo di gruppo a Bogliasco, i blucerchiati di Marco Giampaolo – seppur a ranghi ridotti – sono tornati ad allenarsi prima in palestra e poi sul prato superiore del Mugnaini. All'appello mancavano come previsto i sudamericani Edgar Barreto, Carlos Carbonero, Dodo Pires, Luis Muriel, Lucas Torreira e Matias Silvestre e il nigeriano Stanley Amuzie, ai quali si sono aggiunti Mirko Eramo e Milan Skriniar, entrambi a Genova ma influenzati. Alla rosa dei disponibili è stato dunque aggregato Francesco Scotti, centrocampista dell'U17. Sul fronte degli infortunati Emiliano Viviano è stato sottoposto a test e terapie per la ripresa graduale dell’attività agonistica mentre Jacopo Sala si è diviso tra terapie e piscina. Domani, venerdì, la squadra tornerà al Poggio per una doppia seduta.