Sampdoria, Sala sulla via del recupero: oggi test a Milano

© foto di Andrea Piras

Sulla via del recupero il polivalente centrocampista della Sampdoria Jacopo Sala. Di seguito il comunicato diramato dal club blucerchiato in merito alle condizioni fisiche dell'ex Hellas Verona: "Giornata di controlli medici per Jacopo Sala. Al Centro Isokinetic Milano l’esterno blucerchiato – reduce da una lesione della giunzione miotendinea del polpaccio sinistro – è stato sottoposto ad una doppia valutazione dello stato del suo recupero agonistico. Nello specifico, sotto il coordinamento della dottoressa Maria Teresa Pereira di Villa Montallegro e la supervisione del dottor Lorenzo Boldrini, il numero 22 ha eseguito il test isocinetico e il M.A.T. (Movement Analysis Test) in Green Room Isokinetic".