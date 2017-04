Sampdoria, Silvestre al 45': "Sul gol siamo stati fortunati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matias Silvestre, difensore della Sampdoria, commenta al 45' ai microfoni di Sky la gara del Mapei Stadium: "Sul gol siamo stati un pò fortunati, ovviamente il gol è di Schick. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dobbiamo migliorare in fase di non possesso, sopratutto per evitare di concedere occasioni ai nostri avversari".