Sassuolo, Di Francesco: "Stagione particolare. Futuro? Ne parleremo presto"

Sassuolo-Sampdoria 2-1

Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, commenta a Sky il successo sulla Samp: "Prendere un gol come quello di Schick ci fa capire che è un anno molto particolare. Quest'anno abbiamo subito infortuni incredibili, oggi non avevamo neanche il portiere di riserva. Oggi la squadra ha fatto molto bene e tante volte abbiamo offerte tante prove di grande qualità, ma senza centrare il risultato. Siamo contenti per la crescita dei nostri giovani, molti dei quali entrati nel giro delle varie Nazionali".

Sui motivi di una stagione particolare: "Non c'è stato un problema di preparazione. Di certo i tanti impegni hanno inciso, di certo abbiamo potuto fare una certa esperienza e non sbaglieremo in futuro. Io resto a Sassuolo? Bisogna riflettere su tante cose, a fine aprile ci incontreremo e capiremo".