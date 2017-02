Sassuolo, Duncan riparte dopo cinque mesi giusto dal Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfred Duncan tornerà titolare al Mapei Stadium dopo quasi 5 mesi. I tormenti alla caviglia sono alle spalle. Un incubo iniziato lo scorso 21 settembre proprio contro il Chievo, prossimo avversario degli emiliani, quando il centrocampista ghanese uscì malconcio dal Bentegodi a causa di una distorsione. Con l’uscita di scena di Duncan anche il Sassuolo ha iniziato a perdere colpi. Un’assenza pesante per Di Francesco che considerava Duncan insostituibile e nella stagione precedente era stato ripagato da 4 reti in 33 partite. Un rendimento che aveva attirato le big inglesi. In particolare a luglio era stato il Tottenham a bussare (invano) alla porta di Squinzi con un’offerta di 15 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.