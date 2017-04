Serie A, anticipi e posticipi per la 15^, 16^ e 17^ giornata

La Lega di A ha diramato gli anticipi e posticipi per la 5^, 16^ e 17^ giornata di ritorno:

ANTICIPI E POSTICIPI

15a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 29 aprile 2017 ore 18.00 TORINO – SAMPDORIA (°)

Sabato 29 aprile 2017 ore 20.45 ATALANTA – JUVENTUS (°)

Domenica 30 aprile 2017 ore 12.30 ROMA – LAZIO

Domenica 30 aprile 2017 ore 20.45 INTER – NAPOLI

16a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 6 maggio 2017 ore 18.00 NAPOLI – CAGLIARI (°°)

Sabato 6 maggio 2017 ore 20.45 JUVENTUS – TORINO (°°)

Domenica 7 maggio 2017 ore 12.30 UDINESE – ATALANTA

Domenica 7 maggio 2017 ore 20.45 MILAN – ROMA

27a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 13 maggio 2017 ore 18.00 FIORENTINA – LAZIO

Sabato 13 maggio 2017 ore 20.45 ATALANTA – MILAN

Domenica 14 maggio 2017 ore 12.30 INTER – SASSUOLO

Domenica 14 maggio 2017 ore 20.45 ROMA – JUVENTUS

(°) in caso di qualificazione della JUVENTUS alle Semifinali di UEFA Champions

League, la gara ATALANTA – JUVENTUS potrebbe essere anticipata a venerdì 28

aprile 2017 alle ore 20.45. In tal caso, la gara TORINO – SAMPDORIA si disputerebbe

sabato 29 aprile 2017 alle ore 20.45 (eventuale comunicazione all’esito del sorteggio

UEFA del 21 aprile 2017).

(°°) in caso di qualificazione della JUVENTUS alle Semifinali di UEFA Champions

League con gara di andata in programma martedì 2 maggio 2017, la gara JUVENTUS –

TORINO potrebbe essere anticipata a venerdì 5 maggio 2017 alle ore 20.45. In tal caso,

la gara NAPOLI – CAGLIARI si disputerebbe sabato 6 maggio 2017 alle ore 20.45

(eventuale comunicazione all’esito del sorteggio UEFA del 21 aprile 2017).