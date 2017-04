Serie A: record stagione affluenza stadi

Sabato raggiunti i 26.854 spettatori medi, boom con Inter-Milan

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Bel tempo (quasi ovunque in Italia) e festività aiutano il calcio e i suoi tifosi: nella 32/a giornata di Serie A, disputata interamente sabato scorso, si è registrato infatti il nuovo record stagionale di affluenza negli stadi. I 26.854 spettatori a partita raggiunti alla vigilia di Pasqua hanno aggiornato il primato che risaliva appena ad un mese fa, con la media di 26.679 del 28/o turno. Lo fa sapere la Lega di Serie A. Tornando a sabato scorso, la parte del leone l'ha ovviamente svolta il derby Inter-Milan (78.328 spettatori), unico vero incontro di cartello in programma; a seguire, Napoli-Udinese (38.764) e Roma-Atalanta (34.546). Sempre la Lega, poi, parla di ottimo riscontro anche per gli ascolti televisivi: il derby di Milano è stata la partita più vista della stagione nella fascia oraria delle 12.30, con 2,5 milioni di spettatori e uno share del 15,52% (seconda miglior percentuale del campionato in corso dopo Inter-Juventus dello scorso 18 settembre, che arrivò al 18,67%).