Spal, Semplici: "Beghetto merita la Serie A"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Bari: "Beghetto ha fatto molto bene, crescendo in maniera esponenziale. Ha attirato l'attenzione di club importanti, mi auguro per lui coroni il sogno della Serie A. Se dovesse partire spero arriverà un altro calciatore. Siamo contenti per lui, noi lavoriamo per rimpolpare la rosa e sostituirlo"