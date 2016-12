Spal, Zigoni soddisfatto: "Contento per la squadra"

© foto di Federico Gaetano

Gianmarco Zigoni, attaccante della Spal, ha commentato la sua prestazione nel match contro la Ternana. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Che effetto fa vincere con una tripletta da parte tua?

"Mi sono fatto un grande regalo, sono felicissimo della tripletta, la prima in B. Sono felicissimo anche per la squadra. Oggi dovevamo fare la partita da Spal dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli. Oggi dovevamo fare la partita da Spal come abbiamo sempre fatto. Ora dobbiamo andare a Bari per fare punti".

Avete reagito bene dopo una brutta prestazione.

"Abbiamo vinto 4-0 concedendo pochissimo. C’è stato poco da correggere. Sabato siamo partiti mentalmente male a Vercelli e sono venute meno le nostre giocate. Sapevamo che la Ternana era una squadra in difficoltà e siamo partiti forte. Siamo una neopromossa, dobbiamo fare più punti per tenerci in questa posizione di classifica".