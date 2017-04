Spezia, Di Carlo: "Conterà l'atteggiamento e la voglia di lottare"

© foto di Federico Gaetano

Domenico Di Carlo, tecnico dello Spezia, è stato intervistato dai microfoni di Sky nel pre-partita di Cesena-Spezia: "L'assenza di Granoche peserà sicuramente, ha fatto grandi prestazioni, lui finalizza il lavoro della squadra. Stasera toccherà a Giannetti, lo aspettavamo da un po' di tempo e deve cercare di fare lo stesso lavoro per la squadra. Conterà l'atteggiamento e la voglia di lottare su un campo difficile come quello di Cesena. L'importante per noi è dare continuità agli ultimi risultati: abbiamo cambiato qualcosa, soprattutto in difesa, con i tre dietro siamo più compatti ma ora dobbiamo giocare meglio a calcio. Una vittoria ci darebbe slancio per la classifica, ma voglio vedere una squadra che corre e lotta fino alla fine. Questo è un campo ostico, non dobbiamo lasciare spazi a giocatori di categoria superiore come Ciano e Cocco e bisogna essere concentrati e determinati fino al 95'. L'allenatore deve essere bravo a capire i vari momenti della stagione: era arrivato il momento giusto per cambiare e dare nuovi stimoli. La squadra ha risposto bene, il cammino però è ancora lungo".