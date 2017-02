Spezia Primavera, Giampieretti: "Viareggio Cup sempre prestigiosa"

© foto di Pietro Mazzara

Flavio Giampieretti, tecnico dello Spezia Primavera, analizza a caldo le avversarie sorteggiate in Viareggio Cup: "Sarà senza dubbio una bella esperienza e non vediamo l'ora di poter iniziare questa avventura, perché la Viareggio Cup è da sempre un torneo prestigioso, conosciuto in tutto il mondo ed una vetrina importante per chi ha la fortuna di parteciparvi. Affronteremo il Milan, una formazione che conosciamo bene in quanto è nostra avversaria anche in campionato, mentre le altre due formazioni sono straniere e pertanto c'è grande curiosità, dato che è sempre bello e stimolante potersi confrontare con mondi calcistici differenti. Il Belgrano ha un settore giovanile blasonato, il calcio argentino è un mix di tecnica e aggressività, sarà un test importante, così come il match che ci vedrà affrontare l'Ujana, una squadra che già nella passata edizione ha dimostrato il proprio valore".