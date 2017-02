Sindaca '#Famostostadio nel rispetto delle regole'

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Caro Francesco Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi replicando al tweet del capitano giallorosso.