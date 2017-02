Stadio Roma, Raggi: "Io mai pronunciata"

Beretta 'auspico soluzione in tempi rapidi'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Sullo stadio non mi sono mai pronunciata. C'è un'amministrazione composta dal sindaco, dalla giunta, in primis dall'assessore Berdini, e dai consiglieri che lavorano su questo tema. La posizione comune è quella di lavorare. Abbiamo chiesto la sospensione della conferenza dei servizi, come previsto dalla legge, e avviato un confronto con la società". Così sullo stadio della Roma la sindaca Virginia Raggi, intervenendo alla presentazione del sito web che raccoglie i risultati raggiunti dai Comuni amministrati dal M5S. "Auspichiamo che si riesca a trovare in tempi rapidi una soluzione per consentire alla Roma di avere il proprio stadio e al calcio italiano di dotarsi di strutture moderne e all'avanguardia per essere competitivi a livello internazionale". Il presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta commenta all'Ansa gli ultimi sviluppi della vicenda. "Gli stadi funzionali sono la chiave per favorire la passione dei tifosi ed offrire un prodotto all'altezza per le televisioni di tutto il mondo".