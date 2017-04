Stankovic sta con Pioli: "Serve pazienza, l'Inter risalirà con la stabilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Omnisport, l'ex stella nerazzurra Dejan Stankovic, ora consulente del presidente dell'UEFA Ceferin​, ha parlato del momento difficile in casa Inter, spendendo importanti parole di elogio per il tecnico Pioli: "Apprezzo Pioli e penso che avrà successo all'Inter, ha solo bisogno di tempo e supporto. Mi attendo che mantenga alto il livello del suo lavoro e che possa restare sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Sono sicuro, infatti, che il tecnico e il management sportivo della società troveranno il giusto assetto per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati".