Stroppa: "Lazio favorita sul Milan. Felipe Anderson ancora immaturo"

© foto di Federico Gaetano

Il doppio ex di Lazio e Milan, Giovanni Stroppa, ha parlato a lalaziosiamonoi.it in vista della gara di lunedì tra le due squadre: "La sensazione è che la Lazio potrebbe essere favorita visto il momento e le assenze rossonere. Il Milan ha comunque nelle corde la possibilità di vincere. Felipe Anderson? Penso sia una sorta di immaturità, non ha trovato la dimensione giusta, quindi la consapevolezza e l'autostima messa al servizio di un talento straordinario. Questo non significa giocare con presunzione, ma ha una lettura nelle proprie giocate da campione vero. In questo momento lo fa intravedere ad intermittenza e delle volte dovrebbe gestire meglio la capacità di giocare insieme alla squadra. A volte sembra che giochi per sé stesso e sembra leggero in qualche giocata, ma è solo questione di tempo".