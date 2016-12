Supercoppa Italiana, il pronostico dice Juventus

Snai, vittoria bianconeri a 1,70. Successo Milan dato a 5,25

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - In vista della Supercoppa italiana in palio domani pomeriggio a Doha, il pronostico Snai prevede il successo della Juventus si gioca a un modesto 1,70, il pareggio al 90' si alza a 3,70. Il 7/o trionfo rossonero, che permetterebbe al Diavolo di raggiungere la Juve al primo posto tra i plurivincitori della competizione, è una giocata da 5,25. Non pesa sui pronostici l'esito del recente scontro diretto in campionato, finito 1-0 per il Milan a San Siro;così come la sfida in Coppa Italia della stagione scorsa, risolta dalla Juventus solo in extremis (gol di Morata ai supplementari). Difficile prevedere un match con molte reti. Secondo i quotisti, Under (1,80) e Over (1,90) si tengono in equilibrio, così come Goal e No Goal (entrambi a 1,85). Chi troverà il gol? Il candidato numero uno è Higuain: una sua rete è offerta a 2,20. Bisogna salire a 3,00 per trovare due suoi compagni di linea, Mandzukic e Dybala. Nel Milan uno fra Bacca e Lapadula partirà verosimilmente dalla panchina, nel frattempo sono entrambi a 3,25.