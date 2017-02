Taçi e il Parma: "Parlavano di 70mln di debiti. In realtà erano 240"

Rezart Taçi, imprenditore albanese che nel dicembre 2014 acquisì il Parma da Tommaso Ghiardi, è tornato a parlare del dramma vissuto dal club ducale attraverso i microfoni di SkySport: "L'idea di acquistare il Parma fu di un legale italiano. Ho preso la documentazione e dissi di sì all'operazione ma solo a certe condizioni. Sono riuscito ad acquisire il Parma, ma dopo due settimane ci siamo accorti che i debiti non erano di 70 milioni, limite che io avevo imposto per il completamento dell'acquisizione, bensì 240 più altri in arrivo nei mesi successivi. A quel punto il Parma era ultimo in classifica, con questa situazione debitoria e circa cento giocatori a libro paga. Per questo abbiamo deciso di percorrere la strada più semplice, ovvero quella della cessione della società. Scelta, questa, per non far del male alla precedente proprietà".