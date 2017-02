Tenerani: "Fiorentina, a Roma servirà la gara perfetta"

Fonte: Mario Tenerani

Ci siamo, domani sera sfida a cinque stelle perché Roma-Fiorentina è una partita ad alto contenuto tecnico e con due allenatori abituati a far giocar bene le proprie squadre. Si stimano, si temono, sanno che il confronto vivrà su equilibri molto labili. I giallorossi sono favoriti perché un quello stadio contro la Fiorentina negli ultimi trent’anni hanno vinto quasi sempre. Poi perché sono più forti e anche perché si giocano chance per lo scudetto. Detto ciò, forse stavolta al campo della Capitale arriverà meglio la Fiorentina; ci riferiamo alla condizione psico-fisica. Non è una grande vantaggio, ma se giocato bene può diventare decisivo. Gli uomini di Spalletti vivono un frangente di stanchezza, lo hanno fatto vedere attraverso un regresso sul piano del gioco, piuttosto che su quello dei risultati. Ma dopo c’è il resto: a cominciare dall’imbattibilità interna che resiste dal 23 agosto scorso.

Per la Fiorentina sarà dura, ma questo lo sappiamo. Servirà la partita perfetta, quella messa in mostra il 15 gennaio contro al Juventus. In quell’occasione i viola non sbagliarono praticamente nulla, spiegando all’universo mondo che quando si esprimono su quei livelli possono vincere con chiunque. Intanto Sousa recupera diversi giocatori: Tatarusanu e Gonzalo Rodriguez quasi sicuramente saranno a disposizione. Il tecnico portoghese deciderà se utilizzarli o meno. Un altro sarà Kalinic, ripresosi anche lui dalle botte subite col Genoa. I titolarissimi saranno arruolabili, non è poco.

Chiudiamo con lo stadio: la Fiorentina e Palazzo Vecchio stanno cercando una data utile per la presentazione del progetto. La difficoltà è trovare un momento in cui Diego e Andrea Della Valle siano liberi dai tanti impegni internazionali. E’ possibile che il giorno giusto sia all’inizio di marzo. Attendiamo fiduciosi.