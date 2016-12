Ternana: si ferma Petriccione, influenza per Falletti

© foto di Federico Gaetano

In casa Ternana prosegue il lavoro in vista della partita con l’Ascoli di venerdì prossimo: allenamento differenziato per Coppola, Valjent e Di Gennaro mentre non si sono allenati Cesar Falletti (attacco febbrile) e Fabio Della Giovanna (distorsione alla caviglia destra). Ha dovuto interrompere la seduta Jacopo Petriccione a causa di una distorsione alla caviglia sinistra che sarà valutata nell’entità nelle prossime ore. Domani pomeriggio i rossoverdi - si legge sul sito ufficiale del club umbro - lavoreranno ancora al Taddei, a partire dalle 14.30.