TMW RADIO - Avv. Mignogna: “Lazio, prove schiaccianti sullo Scudetto 1915"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il calendario di Serie A propone l'incrocio tra Genoa e Lazio, sfida che assume anche dei significati extra campo. Le due squadre, infatti, sono dirette interessate della decisione che la FIGC prenderà sullo Scudetto 1914-15. L'avvocato Gianluca Mignogna, promotore della richiesta di ex aequo, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio: “All’interno delle istituzioni federali ci sono delle frizioni che impediscono la composizione del consiglio e, finché va avanti questa situazione, non si avrà una decisione sullo Scudetto 1914-15. Il procedimento è straordinario ed è successo in passato per esempio con il campionato tolto alla Juventus e assegnato all’Inter. Tavecchio lo scorso anno ha nominato una commissione di esperti che hanno redatto il loro parere dicendo che l’unico modo per rendere giustizia ai fatti accaduti è assegnare l’ex aequo del campionato. Il 20 luglio è stato acquisito il responso dal consiglio, con Tavecchio che aveva delle perplessità in merito all’organo che avrebbe preso la decisione. Poi il presidente il 4 agosto ha sciolto le perplessità dicendo che avrebbe deciso il consiglio, che però nel frattempo è entrato nel semestre bianco. Da qui all’estate si deve decidere: ci sono prove schiaccianti e non si può che arrivare all’ex aequo. La mancanza di 4 componenti per il consiglio impediscono la chiusura della vicenda. I tifosi genoani devono stare tranquilli perché i 9 Scudetti rimarranno tali. La Lazio nel 1915 era l’unica ad aver completato e vinto il proprio girone locale, ma venne ignorata: forse perché l’assegnazione avvenne nel 1921 con la riunificazione dei campionati con il contributo della dirigenza dei liguri. Sono super ottimista, la mia preoccupazione è di ordine politico. A Roma ci sono tante lobby di potere e dall’altra parte del Tevere la cosa non è amata: c’è stato un tentativo di fronda che ha avuto spazio a livello mediatico”, le sue parole.