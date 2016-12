TMW RADIO - Barillà: “Critiche eccessive, Juve deve recitare il mea culpa

Antonio Barillà, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato attraverso TMW Radio della sconfitta della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan ai calci di rigore. “La Supercoppa è stata assegnata ai rigori, questo alimenta i rimpianti della Juventus. Che, però, deve recitare il mea culpa per essersi fermata dopo mezz'ora. Se avesse continuato a giocare come la prima parte di gara, avremmo certamente assistito a un altro successo bianconero. La Juve ha smesso di giocare troppo in fretta, i ragazzi del Milan hanno preso coraggio e sono riusciti a imporsi. Concordo sull'eccesso di critiche sollevate, non le condivido nel modo più assoluto perché ritengo che sia giusto mettere in rilievo i limiti del gioco. Ma il bilancio resta positivo in campionato e in Champions. Dybala? La storia è piena di grandi calciatori che hanno sbagliato dagli undici metri”, ha detto.