TMW RADIO - Bia: "Juve forte e consapevole. Inter, a Pioli serve più tempo"

L'ex calciatore e oggi procuratore Giovanni Bia, intervistato da TMW Radio, ha parlato così di Juventus, Milan e Inter: "La frase provocatoria di Luis Enrique era volta a intimorire la Juventus, ma potrebbe avere l'effetto contrario domani. E' vero che nel calcio può succedere di tutto, ma questa Juve è forte, quadrata e concentrata. I bianconeri sono consapevoli delle proprie capacità e questo vale quasi come un gol fuori casa. Li vedo come favoriti per il passaggio alla semifinale di Champions".

Come si spiega il nuovo black-out dell'Inter?

"Non è certo colpa di Pioli, l'ambiente nerazzurro necessita di determinate linee guida che al momento non ci sono".

Il futuro di Pioli sembra sempre più lontano da Milano. Cosa ne pensa?

"Mi dispiace molto, Pioli è un allenatore in gamba e serio, che avrebbe bisogno di più tempo per dimostrare il suo valore. In Italia abbiamo tanti tecnici bravi, è un peccato che si guardi sempre all'estero".

Si preannuncia un'estate bollente per il mercato di Inter e Milan.

"I soldi sul mercato sono importanti, ma prima di tutto bisogna avere delle idee. La Juventus in tal senso insegna. E' l'ossatura della squadra ciò che conta".