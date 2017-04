TMW RADIO - Bonolis: "Derby senza sapore, nuova era per Milan e Inter"

Il noto presentatore televisivo e tifoso dell'Inter Paolo Bonolis, intervistato da TMW Radio, ha presentato così il derby della Madonnina in programma domani: "C'è in gioco la possibilità di fare un passo importante in ottica Europa League. Il derby di domani segna una nuova era per entrambe le squadre, visto che le proprietà sono cambiate".

L'addio al Milan di Berlusconi sarà definitivo secondo lei?

"Credo che Berlusconi rimarrà per sempre, al Milan ha scritto pagine di storia. Vediamo se vorrà ancora spazio in società e se i nuovi acquirenti glielo daranno".

L'Inter può diventare l'anti-Juventus?

"L'Inter deve lavorare ancora tanto. Al momento, i nerazzurri hanno cinque-sei titolari che potrebbero rappresentare delle buone seconde scelte e niente più. L'Inter ha bisogno soprattutto di un'anima costante e battagliera, come Juventus, Napoli o Lazio. Ancora la squadra di Pioli va a sprazzi, mi sembra la più indecifrabile in assoluto".

All'Inter manca un trascinatore come Zanetti?

"All'Inter manca più un calciatore come Cambiasso, elemento in grado di trascinare la squadra per tutta la partita".

E' giusto puntare ancora su Pioli in panchina?

"Pioli mi piace, è un'ottima persona, sobria e attenta. Forse però ha ancora bisogno di imparare ad accendere la miccia dei suoi giocatori. Tra i nomi accostati all'Inter, quelli di Simeone e Conte sono senza dubbio prestigiosi. Servirebbe un martellatore, ma anche degli acquisti importanti.

Quali acquisti raccomanderebbe all'Inter?

"Suning deve comprare almeno quattro pezzi forti, penso prima di tutto a una seconda punta al fianco di Icardi. Ci sono varie ipotesi interessanti, da Aguero a Mbappé. A me piace tantissimo anche Mertens".

Qual è il derby che ricorda con più affetto?

"Sicuramente quelli che abbiamo vinto, quelli delle cavalcate del quinquennio o dei tedeschi contro gli olandesi. C'erano in campo delle aspettative imponenti, attualmente l'Inter si trova purtroppo tra color che son sospesi. Preferirei lottare per non retrocedere, almeno la partita avrebbe un sapore speciale (ride, ndr)".