TMW RADIO - Bosco: "Juve, Supercoppa preparata male e giocata peggio"

Il giornalista Andrea Bosco, intervistato da TMW Radio, ha analizzato così la vittoria del Milan in Supercoppa: "Complimenti ai rossoneri, che sulla carta erano la squadra inferiore e alla fine hanno però meritato la vittoria. Il Milan ha interpretato la partita in modo molto umile, riuscendo spesso a mettere in grosso imbarazzo la Juventus. A mio giudizio i bianconeri hanno preparato male e interpretato peggio la Supercoppa".

Quest'anno la Juventus ha perso contro le squadre che l'hanno voluta affrontare a viso aperto: Inter, Milan (due volte) e Genoa. Non crede?

"Queste quattro sconfitte sono figlie di ragioni differenti. Con l'Inter ha delle responsabilità gravi Allegri, che ha lasciato Higuain in panchina per troppo tempo. Contro il Milan in campionato Locatelli ha pescato il jolly e c'è l'episodio del gol annullato a Pjanic. A Genova i bianconeri non sono proprio scesi in campo, mentre il ko in Supercoppa arriva a causa di un atteggiamento sbagliato e di una prestazione incolore da parte di molti singoli".