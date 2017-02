TMW RADIO - Bucchioni: "Lazio-Milan alla pari. Nainggolan? Lo deferirei"

© foto di Federico De Luca

L'editorialista di Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando della prossima giornata di campionato e delle tante polemiche di questi ultimi giorni.

"Giaccherini al posto di Callejon? Si, è un giocatore che sa fare le due fasi, e gli assomiglia per caratteristiche più di tutti. E' una serata che può essere complicata visto che tra poco c'è il Real Madrid, Sarri ha cercato di scuotere la squadra infatti. Se sono squadra e maturi devono pensare partita per partita. Le partite le puoi gestire, ma prima le devi vincere. Il Genoa sta attraversando non un grande periodo, ma è sempre una squadra che ha molta forza fisica e aggressività e queste squadre il Napoli le soffre. Sulla carta non mi sembra una partita complicatissima, ma va affrontata nel modo giusto”.

Ti aspetti uno scorcio di partita per Milik?

“Dipende da come va, me lo sarei aspettato già a Bologna con un risultato così netto..sono infortuni che vanno trattati con grande riguardo, senza fretta. Per fare un parallelo, lo possiamo fare con Marchisio per tipologia di infortunio, e lui ci ha messo sei mesi e vedete quanto fatica e la Juve lo usa con parsimonia”.

Indiscrezioni di un incontro tra Sarri e la Juventus già avvenuto in vista della prossima stagione. Il tecnico è andato su tutte le furie, minacciando querele...sono tutte invenzioni?

“Sarri va conosciuto, se lo avessi chiesto a me, prima di questa indiscrezione vera o falsa che sia, ti avrei detto di no. Lui alla Juve non andrebbe per cultura calcistica perché tifa Fiorentina intanto (ride ndr), anche se lo avessero chiamato non si sarebbe incontrato. Ha 5 anni di contratto, ma vi immaginate De Laurentiis che lo libera dal contratto per farlo andare con Higuain? E' vero che nel calcio può succedere di tutto ma alcune cose proprio no. Piuttosto lo paga e non lo fa allenare”.

Sul video di Nainggolan con le dichiarazioni contro la Juventus

“Io sono in questo caso sarei drastico, lo deferirei. E' l'ora di finirla, con queste polemiche. Il nostro calcio è prigioniero di queste situazioni inutili, portano solo a veleni e ad eccitare i tifosi. La Federcalcio non è mai riuscita ad applicare in maniera severa le normative, quando si parla secondo me bisogna state attenti a quello che si dice. Video privato? Non so se lui non sapesse di essere ripreso, uno come lui dovrebbe sempre stare attento a cose del genere in qualsiasi sede e situazione, anche perché eccitare l'animo dei tifosi non è mai bello nemmeno in privato. I giocatori sarebbe meglio pensassero a giocare”.

Questo calcio avvelenato in questo ultimo periodo come te lo spieghi?

“Stiamo arrivando ad un momento importante della stagione e quando vedi che qualche obiettivo importante ti è sfuggito, come per il Pescara, gli animi si scaldano. I tifosi covavano sottotraccia e poi sono esplosi, non dovrebbero prendersela con nessuno, anzi dovrebbero ringraziare Sebastiani che li ha portati in Serie A. Ci vorrebbe il coraggio di denunciare. Alla Lazio si parla di rispetto per la maglia, e se vedono che qualche giocatore la tratta come una merce sorge il fastidio: le cose vanno sempre trattate in maniera diversa non giustifico ci mancherebbe. Keita dovrebbe comportarsi in maniera professionale fino alla fine della stagione, visto che la volontà sua è di andarsene”.

Per la 24esima giornata di Serie A, le big hanno tutte sfide abbastanza abbordabili, forse il big match è Lazio-Milan?

“Si è la partita più interessante sulla carta, sono entrambe squadre che hanno alternato momenti buoni ad altri meno. Il Milan sembra essere un po' in difficoltà, ma questa vittoria in 9 in una condizione così difficile secondo me aumenterà a mille l'autostima, dando una forza mentale a questa squadra. Questo slancio sarà importante. La Lazio si è ritrovata dopo un paio di partite perse, in maniera abbastanza strana. Sono due squadre di personalità. Io per fare un pronostico dico che partono alla pari”.