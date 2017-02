TMW RADIO - Bucchioni: "Milan calo atteso, Bologna, maggiore dignità"

"La partita con il Real Madrid arriva al momento giusto, perché il Napoli sta bene di testa e gambe"

L'editorialista di tuttomercatoweb.com Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando delle ultime partite di campionato.

“Juve-Inter? Partita intensa che ha eccitato sopratutto nel primo tempo, molto tattica e fisica, senza acuti dal punto di vista del gioco. Chiusa da un giocatore non di primo piano come Cuadrado, e ciò sta a significare il poco spazio che riuscivano a trovare gli attaccanti. 8 ammonizioni e un'espulsione. La Juve va avanti per la strada che la porta al sesto scudetto mentre l'Inter è cresciuta moltissimo. Arbitraggio? Non so se i rigori c'erano o no, ritengo che non abbiano inciso sull'andamento della partita e quindi sono meravigliato dall'atteggiamento di Pioli, che ha lavorato benissimo in questi mesi all'Inter, e doveva parlare del gran lavoro fatto e non attaccarsi ad un episodio. Prendo per buono l'atteggiamento dei giocatori, nel senso a volte quando non c'è lo chiedono il rigore, nell'episodio più discusso dell'intervento di Mandzukic su Icardi, quest'ultimo non chiede il rigore, chiede il calcio d'angolo. Quindi se non lo chiede lui, dobbiamo dirlo noi se c'era o no? Poi sento parlare di due rigori, ma si tratta sempre della stessa azione di gioco, e non se ne possono fischiare due. Penso che ci siano polemiche che vengono anche dal passato in caso di queste sfide.”.

Pallone scagliato da Icardi?

"Non è consentito avere atteggiamenti del genere da parte di un professionista, e mi riferisco sia a Perisic che Icardi, devi tenere comunque un determinato comportamento. Se perdi la testa non sei un professionista a tutto tondo, devi saper gestire anche le situazioni negative. Se però il primo a cercare di dare alibi al giocatore è l'allenatore, come fatto da Pioli, non va bene”.

“Milan? Troppe sconfitte di fila, ma c'era da aspettarselo questo calo, non era una squadra pronta per la Champions, ha dei limiti dal punto di vista strutturale e di organico. Zapata capitano del Milan te la dice lunga sul fatto che manchi qualcosa. Pedine importanti sono fuori per infortunio o per stanchezza. Locatelli non era possibile potesse durare per tutta la stagione con quella forma, era il punto di riferimento per il centrocampo, ha bisogno di respirare, ma senza di lui il Milan perde identità. Montella poi è solo in un momento in cui nella società c'è un passaggio di consegne".

"Bacca? Al Milan sono abituati a queste intemperanze, cercano di gestire al meglio il giocatore, Montella non ha fatto problemi di sorta, lo faceva anche lui quando veniva sostituito da Capello di tirare i calci alle bottigliette e poi hanno vinto uno scudetto insieme. Lapadula non può essere poi un'alternativa a Bacca lo si è visto ieri sera nell'occasione sprecata ”.

Bologna? E' una di quelle squadre di mezzo, che non hanno più niente da chiedere o avere dal campionato, purtroppo, magari ci si mette anche il temperamento dell'allenatore che non è un gran motivatore ed è una delle squadre che si stanno sciogliendo. L'allarme l'avevo già dato, ho visto giocare partite perché devono essere giocate, come Chievo-Udinese, purtroppo ci sono già tre retrocesse a metà campionato. Il Bologna ha già la salvezza, e in partita alla prima difficoltà ha mollato, non dovrebbe essere così, ci vorrebbe maggiore dignità. Da Donadoni, mi sarei aspettato un'autocritica pesante invece con sette gol parla dell'arbitro. Non è piaciuto nemmeno a me l'arbitraggio ma in una partita così con un Napoli strepitoso ci vuol coraggio a dire che è colpa dell'arbitro.

“La partita con il Real Madrid arriva al momento giusto, perché il Napoli sta bene di testa e gambe, ha convinzione sta recuperando giocatori che sono mancati come Koulibaly. Il Napoli contro il Bologna sembrava il Barcellona, quei tre insieme in attacco con passaggi sempre di prima, sono micidiali. Guardare il Napoli che gioca così ti appassiona. Contro il Real una sopresa può essere possibile e se non per la partita di andata forse al San Paolo. Se Zidane, visto che conosce bene il nostro campionato, si mette in testa di giocare più una partita all'italiana, chiudendo gli spazi e utilizzando il contropiede, allora ha gli interpreti che possono essere determinanti per vincere la sfida. Dovrebbe però snaturare la mentalità del Real Madrid e non so se lo farà.”

“Lazio? E' da Europa League, ha un buon assetto con giocatori importanti, ha ritrovato Keità, un giocatore che può spaccare la partita, Felipe Anderson è cresciuto tanto, Il centrocampo è ben assortito, è una squadra che durerà fino alla fine e l'Europa deve essere il suo obiettivo. Dopo la difficoltà che c'è stata con il Pescara è ripartita e ha fatto molti gol, sei”.