TMW RADIO - Calamai: "Napoli squadra del momento, ma è dura coi viola"

© foto di Federico De Luca

Il vice-direttore de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, intervistato da TMW Radio a poche ore da Fiorentina-Napoli, ha parlato così del big match della diciottesima giornata di Serie A: "Il Napoli è la squadra del momento e Sarri è l'allenatore del momento. In estate gli azzurri hanno perso un trascinatore come Higuain, poi pure il suo sostituto Milik, ma Sarri è stato bravo a tenere a galla i suoi valorizzando al meglio la sua rosa".

Cosa si aspetta invece dalla Fiorentina?

"Quello di stasera è un test importante per ambedue le squadre. La Fiorentina è forte, ha qualità e viene da due sconfitte che la spingono a cercare di rimettersi subito in corsa. Il Napoli deve fare qualcosa di straordinario per arrivare al livello della Juventus e questo percorso passa anche da una vittoria su un campo ostico come il Franchi".