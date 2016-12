TMW RADIO - Carbone: “Supercoppa, Milan ha meritato. Bene linea verde"

© foto di Antonio Vitiello

Angelo Carbone, ex centrocampista di Napoli, Milan e Fiorentina, ha parlato a TMW Radio tornando sulla Supercoppa italiana conquistata dai rossoneri ai danni della Juventus. “Ha vinto la squadra che ha avuto la capacità e la voglia di vincere la gara. La Juve - ha detto Carbone - è partita meglio, ma il Milan ha trovato le giuste misure. Ha trovato la forza di recuperare, giocando al massimo. I rossoneri non hanno la qualità dei bianconeri, ma hanno meritato la vittoria”.

Milan dei giovani paragonati ai giovani del Barcellona, è la strada giusta quella intrapresa dai rossoneri? “Credo che non ci siano alternative perchè vive un momento storico societario particolare. Puntare sui giovani è una ottima idea, una grande mossa. Parlare apertamente di giovani è stato giusto. Il Milan ha fatto la storia del calcio perché alla base c'erano dei giovani che venivano dal settore giovanile come Maldini, Baresi e Costacurta. La strada è quella giusta”.

C'è un problema Bacca? “Pare che in questo momento, anche se Bacca ha qualità, è un pochino fuori dagli schemi. Il Milan è una squadra operaia, mentre il colombiano vive per finalizzare. È il bomber degli ultimi 16 metri, forse questo lavoro non è nelle sue corde. Sembra un corpo estraneo, ma è uno degli attaccanti più bravi in circolazione. Ha grande esperienza”.