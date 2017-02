TMW RADIO - Ceccarini: "Juventus, il futuro di Allegri solo tra marzo e aprile"

Niccolò Ceccarini, uomo mercato di Mediaset, ha parlato a TMW Radio nella trasmissione Dietro Le Quinte nell'appuntamento quotidiano riservato al mercato. "Se Allegri continua così, col terzo scudetto di fila alla Juventus, può restare a lungo in bianconero. E' in corsa in Coppa Italia, in Champions League: davanti ha settimane importanti. Piace molto ma il futuro dipende da lui e dai risultati. Trovare uno migliore di lui, per la Juventus, non è facile. Dopo Conte, con Allegri hanno trovato un allenatore capace di arrivare a risultati importanti. Qualcosa di più chiaro sarà evidente tra marzo e aprile, non adesso. Il suo futuro ora è solo la Juventus".