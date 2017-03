TMW RADIO - Ceccarini: "La Roma in estate tornerà su Baselli"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il collega di Premium Sport, Niccolò Ceccarini, che ha commentato i vari temi del mercato fra cui quelli legati alla Roma: "Le prossime mosse dei giallorossi? Credo che la Roma tornerà alla carica per Baselli la prossima estate. Strootman via? E' un giocatore troppo importante, la società farà muro e cercherà di rinnovargli il contratto. Sarà Manolas eventualmente il giocatore che lascerà la capitale. Gli altri, tra cui Nainggolan, direi proprio di no".