TMW RADIO - Corino: “Lazio, ci sono le basi per fare sempre meglio”

© foto di Federico Gaetano

Luigi Corino, ex difensore della Lazio, ha parlato a TMW Radio in occasione della trasmissione 'Avanti Lazio'. “Quest'anno si sono create le basi per puntare a qualcosa in più dell'Europa League. Ma dipende dalla società, da cosa mette nelle mani del mister, che ha dimostrato di essere un grande tecnico. Dipende dal programma societario: le basi ci sono, adesso bisogna stare attenti alle cessioni e agli acquisti. C'è il caso Keita, de Vrij andrà via probabilmente. Non sarà facile sostituirli. All'inizio avevo qualche dubbio su Inzaghi, ma ha dato modo alle persone di ricredersi. Ha dimostrato di essere bravo. Ho visto poche volte la Lazio conoscere tutte le situazioni che la squadra avversaria proponeva. Il gruppo si è messo a disposizione del mister: questo è un fatto positivo che non è affatto facile. Ma tutti quelli che entrano in campo fanno del loro meglio. Finale con la Juventus? La Lazio deve ritrovare un po' di brillantezza, che ha perso un pochino in queste sfide a livello fisico. Immobile è importantissimo per noi e non ha mai avuto un po' di respiro. Normale non sia sempre al top, ma infatti incide moltissimo", le sue parole.