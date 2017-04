TMW RADIO - Crudeli: "Pareggio giusto nel derby. Fassone mi ha convinto"

Il giornalista Tiziano Crudeli, intervistato da TMW Radio, ha analizzato così il derby della Madonnina e il momento dei rossoneri: "Credo che il risultato del derby sia giusto. Sono stati commessi degli errori da parte di Pioli, perché non è concepibile che al 97' Zapata si ritrovi smarcatissimo a un metro dalla linea di porta. Evidentemente i meccanismi difensivi dell'Inter non hanno funzionato".

Cosa si aspetta dalla nuova società rossonera?

"Prima di giudicare, voglio vedere i fatti. Fassone mi ha convinto, vediamo cosa succederà. L'eredità è indubbiamente pesante. Per ritornare a essere competitivi bisogna infatti avere dei soldi, ma anche non sbagliare gli acquisti".

Montella merita la riconferma sulla panchina del Milan?

"Montella dovrà essere confermato, perché ci sono le basi per costruire un Milan all'altezza nel prossimo campionato. Serve una squadra capace di arrivare tra le prime quattro in classifica e, quindi, in Champions".