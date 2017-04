TMW RADIO - De Carlo: "Inter senza società, Milan in vantaggio per l'Europa"

Il direttore di Radio Milan Inter Lapo De Carlo, intervistato da TMW Radio, ha parlato del derby della Madonnina e del futuro dell'Inter: "Ogni arbitro interpreta il regolamento a modo suo per quanto riguarda i minuti di recupero. Orsato ha voluto allungare il derby di trenta secondi con un eccesso di protagonismo, ma la colpa del pareggio finale è dell'Inter e non certo sua".

Dopo il pareggio nel derby, il futuro di Pioli è ancora più lontano da Milano?

"Sì, ma l'Inter sta facendo un altro grosso errore in questo momento. I nerazzurri si preparano a un mercato importantissimo, ma hanno una società inconsistente e un allenatore in uscita. Spero di sbagliarmi".

Chi finirà davanti in classifica tra Milan e Inter?

"L'Inter ha un calendario molto più complicato. Secondo me, i rossoneri arriveranno quinti in classifica. Non è tanto questione di calendario, ma di ritrovato entusiasmo. I nerazzurri invece stanno già pensando alla prossima stagione".