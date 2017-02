TMW RADIO - Dj Ringo: "Ero preoccupato, ora il Milan esce dal tunnel"

© foto di Federico De Luca

Dj Ringo ha parlato in una serata dedicata ad Amatrice da Sanremo ai microfoni di TMW Radio. "I tre punti col Bologna ci volevano, si stava riaccendendo l'incubo del tunnel delle sconfitte. Contro la Samp, Montella ha combinato di cotte e di crude... Zapata può andare a zappare... Noi siamo la formazione più espulsa della Serie A, ora contro la Lazio chi gioca dietro? Questi tre punti ci danno ossigeno, stavamo scivolando nelle retrovie. Abbiamo bisogno di entrare in Europa, altrimenti sarebbe il terzo anno senza. E' una squadra giovane, bene che ci siano tanti italiani, però ora servono giocatori importanti. La Lazio? E' sempre stata una partita stramba. Non la vedo facile, loro hanno giocatori importanti e fisicamente li vedo meglio di noi. Spero venga fuori il cuore romanista di Montella... Mi accontenterei di un pareggio".