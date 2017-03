TMW RADIO - Fedele: “De Sciglio? Braccio staccato dal corpo"

Furio Fedele, giornalista e ospite ai microfoni di TMW Radio, ha commentato la prestazione del Milan in occasione del ko contro la Juventus per 2-1. “Il calcio - ha detto - è spesso beffardo, nella ripresa il Milan ha tenuto in scacco la Juve. Donnarumma è un fenomeno, di grande livello sotto ogni punto di vista. Il rigore assegnato alla Juve? Il braccio di De Sciglio era staccato dal corpo, ma la distanza da Lichtsteiner non era più di due metri. La partita era già finita, i quattro minuti di recupero erano passati. Ma quella era l’ultima azione, la Juve ha fatto di tutto per vincere. Il Milan ha avuto in Donnarumma un vero fenomeno, ma lo è già da tempo”.

Quale la tua valutazione in merito al rigore? “Il braccio di De Sciglio era staccato dal corpo, ma la distanza non era tanta. Il rigore può essere dubbio, la Juve ha disputato una gara al di sotto delle sue possibilità ma c’è da dire che Donnarumma ha fatto la differenza. È stato lui il protagonista con Dybala, che ha dimenticato il rigore fallito a Doha il 23 dicembre in occasione della Supercoppa Italiana”.

La Juventus ha fatto bene nonostante alcuni problemi. “Sicuramente, si tratta di una squadra che ha sofferto. Però non dimentichiamo che sta provando a conquistare tutti gli obiettivi stagionali, martedì proverà a eliminare il Porto. Sarà una gara da non sottovalutare, anche dopo il successo dell’andata”.

Oltre Donnarumma, quale è stata la nota positiva in casa Milan? “Mi è piaciuto molto Bertolacci, è in condizione ottimale soprattutto quando ha giocato nel centrocampo a quattro. Il Milan è passato al 4-4-1-1 quando è uscito Bacca, poi al 4-5-1 con il solo Ocampos avanti. Donnarumma ha fatto la differenza, ma non è bastato. Bravo Dybala, ha mostrato di avere carattere”.

I rossoneri possono ancora conquistare la qualificazione alle coppe? “Questo Milan ha a disposizione tre gare importanti. Genoa e Palermo in casa, Pescara fuori. Bisognerà fare bottino pieno, il Milan merita l’Europa League perché la Champions è lontana. La Juve è irraggiungibile, Roma e Napoli dovrebbero lottare per il secondo posto fino alla fine”.