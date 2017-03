TMW RADIO - Fedele: "Closing Milan una telenovela. Ma Berlusconi è tranquillo"

Furio Fedele ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Il closing del Milan? Per ora è tutta fantasia, considerando gli avvenimenti. Parto da un concetto di pragmatismo, qua si parla di centinaia di milioni di euro. Prendo l'esempio dei cinesi dell'Inter e di quelli del Milan. Suning è una superpotenza economica, del Milan esiste solo una foto e qualche intervista scritta. Questa telenovela è iniziata il 13 dicembre del 2014, oltre due anni dopo siamo ancora qua a parlare di questo storia. Vediamo cosa succederà, ma Berlusconi è tranquillo e potrebbe riprendere in mano le redini senza problemi. Anche perché non scordiamoci che avrebbe in tasca i 200 milioni. In quel caso, potrebbe entrare in scena anche Enzo Rosso con il Milan made in Italy".