TMW RADIO - Fedele: "Milan, l'Aeroplanino sta perdendo quota"

Il noto giornalista Furio Fedele, intervistato da TMW Radio, ha parlato così della sconfitta del Milan contro la Sampdoria: "L'Aeroplanino sta perdendo quota, il suo Milan non riesce più a trovare il bandolo della matassa. I problemi non derivano tanto dal gioco, ma piuttosto dai risultati. Questa scia rischia di condannare i rossoneri alla quarta clamorosa eliminazione dalle Coppe europee".

Che impressione le ha fatta Deulofeu?

"Ha preso un palo, ha giocato a sprazzi, ma non mi ha impressionato un granché. Preferisco Suso rispetto a lui, Deulofeu non mi sembra il giocatore che può cambiare le sorti del Milan".

Ennesima prova incolore invece per Bacca.

"E' un eterno scontento: ad agosto voleva andare via, prima di gennaio il suo agente aveva fatto una bella propaganda cercando di far capire che se ne sarebbe andato volentieri, ma visto che è rimasto deve cercare di onorare la maglia".