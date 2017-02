TMW RADIO - Fedele: "Milan, non ricordo un'impresa simile. Bene Deulofeu"

Furio Fedele, firma del Corriere dello Sport, ha parlato a TMW Radio della vittoria del Milan contro il Bologna: "In questi anni non ricordo un'impresa simile. Ho visto un ottimo Milan, non c'erano le premesse visto come stava andando la gara. La squadra rischiava di perdere la bussola, ma alla fine è venuto fuori il Milan dei giovani. Bene Pasalic e bene Deulofeu, un buon auspicio in vista della gara contro la Lazio. Deulofeu? Scatto, tecnica, lucidità... in quella giocata c'è tutto e ha regalato una vittoria totalmente insperata".