TMW RADIO - Fedele: "Milan, senza soldi poco mercato ma occhio a Keita"

Il noto giornalista Furio Fedele, intervistato da TMW Radio, ha parlato così del mercato del Milan: "E' tutto in divenire e pesa il paragone coi cinesi veri, quelli dell'Inter, che hanno subito iniziato a spendere. E' molto complicato prevedere quando ci sarà il closing. Il Milan in questo momento ha due teste pensanti".

Uno stand-by che complica anche le trattative di gennaio?

"Il problema, oltre alla divergenza interna di opinioni, è che non ci sono soldi. Tra domani e martedì dovrebbe finalmente essere definita la cessione di Luiz Adriano, mentre Storari nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche, ma sarà solo un'alternativa. Per ora non c'è nient'altro, anche se a livello di rumors va registrato comunque un assalto di Galliani per Keita della Lazio, che potrebbe liberare in uscita Niang".