TMW RADIO - Fedele: "Milan, vittoria a sorpresa. Allegri tradito dalla panchina"

Il giornalista de Il Corriere dello Sport Furio Fedele, intervistato da TMW Radio, ha commentato così la vittoria del Milan nella Supercoppa contro la Juventus: "Seguo da tanti anni il Milan e non l'avevo mai visto così sfavorito come ieri. Il calcio però sorprende sempre e la vittoria dei rossoneri è stata sorprendente quanto importante. Allegri ieri è stato tradito dalla sua panchina, alcuni giocatori come Lemina non si sono dimostrati all'altezza".

Questa coppa lancia le inseguitrici dei bianconeri in campionato?

"Difficile dirlo. La Roma resta la candidata più credibile a sfidare la Juventus, ma è ancora lontana in classifica e dovrà affrontare le coppe. Questa Juventus, a prescindere dal ko in Supercoppa, mi sembra ancora imbattibile in Italia".