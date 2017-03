TMW RADIO - Fedele su Milan-Chievo: "Montella artefice di questo miracolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giornalista del Corriere dello Sport Furio Fedele ha commentato Milan-Chievo ai microfoni di TMW Radio: “Penso che non ci fossero dei problemi per il Milan, questa vicenda del closing non è giovane e la situazione era sotto controllo. Il Milan ha giocato spesso in situazioni di criticità. I rossoneri viaggiano ancora a corrente alternata anche per colpa di un attacco discontinuo. Per la prima volta abbiamo visto segnare sia Bacca che Lapadula nella stessa partita, non era mai successo. Il Chievo non a opposto una fiera resistenza, Bacca ha sbagliato tanto. Il Milan è al quinto posto, ma credo che il secondo e il terzo siano fuori dalla sua portata. Locatelli è un po’ giù di colpa, Sosa si è un po’ perso dopo qualche buona partita, sono entrambi sulla sufficienza ma giusto per il risultato positivo”.

Sulla Juventus: “Si sono già affrontate spesso in questa stagione tra Supercoppa, campionato e Coppa Italia. La Juventus allo Stadium non perde da 30 partite, se io fossi Montella firmerei per un pareggio. Montella è il vero grande artefice di questo miracolo Milan, ad agosto nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questi risultati”.

Su Suso: “Ho qualche dubbio di poterlo vedere già venerdì sera, meglio non rischiarlo. Tra l’altro è subentrato Ocampos che ha giocato una buona partita. Deulofeu mi ha fatto un’ottima impressione, corre tantissimo, non mi dispiace e se fossi nel Milan cercherei di trattenerlo. Ma al momento la situazione societaria è magmatica ed è difficile dirlo”.

Sulla situazione societaria: “Lo scopriremo solo vivendo. Ci attende una settimana intensa, è una trattativa ai limiti del paradossale e non sono in grado di fare delle previsioni. Mi sono sempre detto scettico su questa trattativa, visto come all’Inter con Suning si sia avuta una conclusione decisamente diversa”.